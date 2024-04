Fast 8.000 Hilfsangebote vermittelt: „wohin“ lotst zur richtigen Stelle

„wohin“ steht für „Welche Organisation hilft in meiner Nähe?“ Im Herbst 2021 ging der Kärntner Soziallotse an den Start und bringt seitdem Hilfsangebote noch näher an die Menschen zu bringen. In einer Pressekonferenz zogen Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) und die Projektverantwortlichen Julia Aichernig sowie Stephanie Venier Bilanz. „‚wohin‘ erleichtert es den Menschen, schnell und unkompliziert – ohne Umwege oder Fehlversuche bei der Suche – zum für sie richtigen Unterstützungs- und Hilfsangebot zu kommen“, so Schaar. Nach einer Anlaufförderung aus Mitteln des Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) wird die Clearingstelle seit diesem Jahr zur Gänze vom Land Kärnten und den Kärntner Kommunen finanziert.

Lotse durch den sozialen Angebotsdschungel

„Uns erreichen immer mehr Anfragen aus anderen Bundesländern, denen ein solches Serviceangebot fehlt“, erklärt die Landesrätin weiters. Das ‚wohin‘-Team besteht aus psychosozial geschulten Fachkräften, die herausfiltern, welche Form der Unterstützung im konkreten Fall benötigt wird. „Mit niederschwelliger und transparenter Aufklärung schaffen die Lotsen Vertrauen und nehmen Ängste vor der Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen.“ Auch sei es eine Anlaufstelle für Fachkräfte, wie Sozialarbeiter, Pädagogen oder Ärzte, wenn Anliegen ihrer Klienten über den eigenen Zuständigkeitsbereich hinausgehen.

Kostenlos, anonym und vertraulich

Das Angebot ist natürlich kostenlos, anonym und vertraulich. Herzstück ist eine Datenbank, in der mittlerweile rund 3.300 Angebote der Kärntner Soziallandschaft unter einem Dach vereint sind. „Diese Zahl wächst täglich weiter, da die Angebotspalette durch Anfragen zu verschiedenen Themen regelmäßig erweitert wird – von alltäglicher Unterstützung wie kostenlose Nachhilfe oder Kinderbetreuung über Fragen zur materiellen Entlastung bis hin zu Informationen zu psychischer Gesundheit. Unsere Angebote in der Datenbank werden regelmäßig auf Aktualität überprüft und wir recherchieren täglich aktiv, um neue Angebote ausfindig zu machen“, erklärt Aichernig. Hilfesuchende können selbständig online in der Datenbank „stöbern“, aber auch die Chat-Beratung oder die Hotline in Anspruch nehmen. Auch persönliche Clearing-Termine sind möglich.

Fast 8.000 Hilfsangebote vermittelt

Konkret wurde 2023 an insgesamt 7.946 Hilfsangebote vermittelt. Die Webseite weist im Schnitt pro Monat 4.000 Zugriffe auf. Ende 2023 waren es sogar über 10.000 Besuche. „Als wir vor 2,5 Jahren begonnen haben, lag der Schwerpunkt auf Kindern, Jugendlichen und Familien. Heute sind wir eine Anlaufstelle für alle Menschen in allen Lebenssituationen und Lebensphasen – vom Ungeborenen bis hin zur erfahrenen Generation“, so Venier. Derzeit erfolgt daher die Ausweitung des Angebotes auf weitere Lebensphasen. Auch die persönliche Präsenz der Lotsen in den Regionen wird nun mit einem „mobilen Büro“ verstärkt. Venier: „Man trifft uns dort, wo wir Menschen erreichen können – auf Wochenmärkten, in Einkaufszentren und sogar bei Veranstaltungen.“

Angebotslücken schließen

Das „wohin“-Team ist aber auch zur Stelle, wenn es darum geht, Lücken in der Kärntner Angebotslandschaft aufzuspüren. „Es gibt immer wieder Situationen, wo es keine oder wenig passende Angebote gibt. Diese Bedarfe sammeln wir und melden sie an die zuständigen Stellen im Land Kärnten weiter“, erläutert Venier. Durch die Bedarfsmeldungen können gezielt Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Versorgung ergriffen und Angebotslücken geschlossen werden.