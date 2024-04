Villacherin fiel auf Bankberater hinein: „Ich schäme mich so“

Der 53-Jährige bestreitet jedenfalls bis jetzt alles, was ihm vorgeworfen wird. Jetzt erzählt eine Villacherin, die 180.000 am Konto vermisst, wie alles begann und in der Katastrophe endete. „Ich danke 5 Minuten, denn durch den Bericht über die Verhaftung habe ich sicherheitshalber wie einige andere 5 Minuten Leser von denen ich später erfuhr, dass es ihnen ebenso erging, die Bank aufgesucht und festgestellt, dass mein gesamtes Erspartes rund 180.000 Euro weg sind“, schilderte die Frau unter Tränen. Sie hat seit vielen Jahren in der Bank ein Konto und hat seit 2010 immer wieder erspartes, einmal geerbtes, Geld in die Bank gebracht.

„Ich schäme mich so“

Meistens gleich in bar. „Da brauchen sie sich nicht an der Kasse anstellen, das erledige ich“, so der Verdächtige. „Als Quittung gab es jeweils einen Zettel. Mein Gott, ich schäme mich so, dass ich so billig hineingefallen bin“, so die Villacherin. Aber es kam noch besser, denn offensichtlich erzählte der Banker der Frau eines Tages seine eigene Geschichte. Seinen Traum von der Zukunft. „Der erzählte mir ein Mal von einem betrügerischen Banker, der angeklagt wurde, aber in Rahmen der Gerichtsverhandlung im Landesgericht in Klagenfurt aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde und die Bank den Kunden den ganzen Schaden ersetzen musste. Der Mann, der freigesprochen wurde, führt jetzt mit dem ergaunerten Geld, das er gut versteckt hatte, ein Luxusleben in der Karibik“, hat er mir erzählt, dabei gelacht und gesagt, unglaublich, was es nicht alles gibt, erinnert sich die Frau.

Villacher drohen bis zu zehn Jahren Haft

Nichts zuzugeben, scheint möglicherweise seine Verhandlungsstrategie zu werden. Bis jetzt bestreitet der Banker sämtlicher Vorwürfe. In einem Gespräch mit 5 Minuten, das wir – wie berichtet – nur einen Tag vor seiner Verhaftung führten, beteuerte er: „Glaubt mir, man kann mir nichts beweisen.“ Ob er heimgehen darf, wird ein Schöffensenat entscheiden. Dem Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, drohen bis zu zehn Jahren Haft.