Giftköder-Attacken häufen sich: Neue Info-Kampagne soll Tierleben retten

Immer wieder kommt es aktuell leider zu neuen Giftköderfunden, die Graz und ihre Tierfreunde nicht zur Ruhe kommen lassen. Zuletzt wurde vor vier Tagen davor gewarnt, dass in der Gaswerkstraße/Heinrich-Heine-Straße/Königshoferstraße vermeintliche Köder entdeckt wurden. Innerhalb weniger Wochen wurde eine Vielzahl an Giftköderfunden angezeigt. Einige Fälle nahmen ein tragischen Ende – betroffene Hunde verloren sogar ihr Leben.

Info-Veranstaltung soll Tierleben retten

Die Grazer Freiheitlichen haben sich deshalb mit der Arche Noah zusammengeschlossen und gemeinsam eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Giftköder in Graz am Vormarsch – wie schütze ich meine Haustiere?“ ins Leben gerufen. Diese Veranstaltung wird an vier Terminen an unterschiedlichen Orten in Graz stattfinden und kostenlos für alle Teilnehmer sein.

Zeichen für den Tierschutz

„Mit jedem neuen Tag, der hereinbricht, steigt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Giftköder-Unfalls. Mit dem Frühling wurde die traurige Köder-Saison mit mehreren vergifteten Hunden eingeläutet, immer wiederkehrende Meldungen neuer Funde verängstigen viele Hundehalter, niemand von ihnen will eine Vergiftung bei seinem Begleiter riskieren. Anstatt sich von Tierquälern von den eigenen Lieblingsspazierrouten vertreiben zu lassen, gehört gelehrt, wie man sich im Fall eines Fundes und im Fall einer Vergiftung richtig verhält und wie man diese schon im Vorfeld vermeidet. Seitens der Stadt Graz wird hier schon viel zu lange zugesehen. Wir wollen nicht mehr warten, bis die Grazer Stadtregierung endlich ins Tun kommt, daher war es uns ein dringliches Anliegen, eine Aufklärungskampagne zu starten – diese soll Tierleben retten!“, so Dominik Hausjell, Stadtparteigeschäftsführer der FPÖ-Graz.

„Unsere Tierrettung ist jeden Tag für Hunde und Katzen im Einsatz und bringt einen großen Erfahrungsschatz im Umgang mit Giftunfällen mit. Unsere Rettungsmannschaft will ihre Kenntnis im Bereich Vergiftungen bei Tieren mit den Besuchern der Veranstaltungen teilen. Je früher Tierhalter erkennen, dass ihr Vierbeiner vergiftet wurde, desto besser stehen die Chancen, dass dieser überlebt. Der Schutz der Tiere steht bei uns an oberster Stelle. Wir gehen aktiv auf die Menschen zu, um diesen noch besser gewährleisten zu können“, so Charly Forstner, Obmann der Arche Noah.

©Aktiver Tierschutz Austria | Matthias Trummer & Julia Stuhlbacher ©Nadja Steiner | Hundetrainerin Nadja Steiner

Termine im Überblick

Für Graz gibt es vier Termine für die Veranstaltung „Giftköder in Graz am Vormarsch – wie schütze ich meine Haustiere?“. An allen Terminen werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tierrettung teilnehmen. An den letzten beiden Terminen wird zusätzlich Hundetrainerin Nadja Steiner vor Ort sein, die wertvolle Tipps geben wird, wie man seinen Hund darauf trainieren kann, keine Giftköder aufzunehmen. Im Anschluss an die Vorträge ist eine Fragestunde eingeplant.