300-Jahr-Jubiläum: Eine musikalische Reise durch die GGZ Geschichte

Am 11. April 1724 beauftrage Kaiser Karl VI. die zuständige Behörde in Graz mit dem Bau eines Armenhauses. Exakt 300 Jahre später, am 11. April 2024, luden die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) zu einer Jubiläumsfeier der etwas anderen Art in die Albert-Schweitzer-Gasse ein.

Buch zur 300-jährigen Geschichte

Den Auftakt der Jubiläumsfeier stellte die Buchvorstellung des von den GGZ herausgegebenen Geschichtsbuchs der Historikerin Dr.in Elfriede Maria Huber-Reismann dar. GGZ Geschäftsführer Gerd Hartinger und Buchautorin und Historikerin Elfriede Huber-Reismann beantworteten Fragen zur Entstehung des Buches und der Historie der GGZ. Stadtrat für Gesundheit und Integration Robert Krotzer betonte die Relevanz der GGZ für die Gesundheitsversorgung für die Stadt Graz in der Vergangenheit und für die Zukunft.

Eine musikalische Reise durch die GGZ Geschichte

m Anschluss fand in der Kirche „Zur unbefleckten Empfängnis“ der Festakt statt. Nach den Eröffnungsworten von GGZ-Geschäftsführer Gerd Hartinger folgten Begrüßungsworte durch den Ärztlichen Leiter der Albert Schweitzer Klinik Walter Schippinger, Pflegedienstleiter der GGZ Jörg Hohensinner, Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky, Stadtrat Robert Krotzer, Bürgermeisterin Elke Kahr sowie Landesrat Karlheinz Kornhäusel. Im Rahmen eines Schauspiels, welches sich an der Sprache der Zeit orientierte, wurden historische Situationen der GGZ Geschichte von Grazer Künstlern dargestellt und musikalisch durch das Orchester des Johann Fux Konservatoriums untermalt. Von der Errichtung des Armenhause am Standort Gries und der Umbenennung desselben in Siechenhaus über das Betreiben des ersten Geburtshauses für ledige Mütter in der Steiermark oder der ersten Operation in Vollnarkose durch Anton Hinterthür sowie der ersten steirischen Krankenpflegeschule: Hilfsbereitschaft, Sicherheit, Sinn und Gemeinschaft sowie Innovation, Mut und eine Vorreiterstellung gehörten schon immer zu den gelebten Werten der GGZ. Nach der Darbietung durften sich die Gäste auf eine kulinarische Umrahmung durch Cateringpartner Contento in Form von Fingerfood und Getränken freuen. Am Nachmittag wurde das Jubiläum mit allen GGZ-Mitarbeitern gefeiert.