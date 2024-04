Im Vollrausch: Frau sticht in Grazer Wohnung auf ihren Freund ein

Gegen 19 Uhr kam es in einer Wohnung in der Triester Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Ungarn. Dabei eskalierte diese so schwerwiegend, dass die 48-Jährige zu einem Küchenmesser griff und dabei auf den 31-Jährigen einstach. Der Mann erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper.

Einsatzkräfte rasch am Tatort

Ein in der Wohnung befindlicher Zeuge wählte sofort den Notruf. Beamte der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße trafen rasch am Tatort ein. Die Polizisten nahmen die Verdächtige fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Sowohl die Verdächtige als auch der Zeuge (ebenfalls ein Ungar) waren zu diesem Zeitpunkt erheblich alkoholisiert. Die Festgenommene konnte aufgrund ihrer Alkoholisierung erst am späten Montagvormittag vernommen werden. Die Verdächtige bestreitet eine Tötungsabsicht. Vielmehr könne sich die Verdächtige aufgrund ihrer Alkoholisierung kaum noch an etwas erinnern.

Landeskriminalamt hat Ermittlungen übernommen

Die Staatsanwaltschaft Graz hat Ermittlungen zum Verdacht des versuchten Mordes angeordnet. Diese werden nun vom Landeskriminalamt Steiermark geführt. Das Opfer befindet sich im LKH-Graz. Der gesundheitliche Zustand des 31-Jährigen, welcher in der Akutphase lebensbedrohlich war, konnte mittlerweile stabilisiert werden. Der Mann befindet sich aber nach wie vor in intensivmedizinischer Betreuung. Die Verdächtige wird noch am heutigen Tag in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.