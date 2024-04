Erstes Elimination Game: Rotjacken stehen unter Zugzwang

Der EC-KAC musste am vergangenen Wochenende gleich zwei Overtime-Niederlagen hinnehmen und steht in der Finalserie der win2day ICE Hockey League gegen den EC Salzburg damit unter Zugzwang. Das sechste Endspiel, das am Dienstag, dem 16. April 2024, in der Eisarena Salzburg zur Austragung kommt, müssen die Klagenfurter gewinnen, um ihre Titelchance zu wahren. „Wir gehen topmotiviert in Spiel sechs, die Partie vom Sonntag haben wir schon aus unseren Köpfen gestrichen. Der Fokus richtet sich auf Dienstag, wir wollen in jedem Fall Spiel sieben erzwingen“, erläutert KAC-Stürmer Thomas Hundertpfund.

Rotjacken auf Sieg aus

Der Rekordmeister benötigt im sechsten Duell am Dienstag unbedingt einen Sieg, um eine siebte Begegnung zu erzwingen und seine Chance auf das Championat zu wahren. Im Volksgarten haben die Klagenfurter jedoch bei sieben ihrer jüngsten acht Auftritte verloren. Hundertpfund: „In einer Situation wie der aktuellen sind es die berühmten Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Vielleicht haben das die Salzburger bisher ein wenig besser gemacht, speziell in den drei Overtime-Partien: Die Scheibe besser zum Tor gebracht in der Offensive, die Scheibe besser aus der Zone gebracht in der Defensive. Darauf wird es in Spiel sechs auch ankommen, wir müssen also in den Details konsequenter sein als bisher, dann werden wir auch ein Game Seven sehen.“

Bereits am Montag angereist

Beim EC-KAC stehen unverändert alle Kaderspieler mit Ausnahme des langzeitverletzten Tobias Sablattnig zur Verfügung. Die bereits am Montag erfolgende Anreise nach Salzburg machen neben den 22 Cracks, die am Sonntag im Line-up standen, auch Patrick Müller (Emergency Backup) und Fabian Hochegger (zusätzlicher Stürmer) mit.