30er geknackt: Wo in Kärnten die Rekorde gepurzelt sind

Die Hitze hat heute in vielen Regionen Kärntens bereits ein Ende gefunden, morgen wird es auch im Süden des Landes deutlich kühler. Gestern jedenfalls haben gleich drei Orte in Kärnten den 30er geknackt und damit den alten April-Rekord aus dem Jahr 2011 teils deutlich übertroffen. Damals hatte es in Pörtschach 29,9 Grad.

Drei Orte über 30er-Marke

Angeführt wird die neue Rekordliste nun aber von Villach. In der Draustadt wurden gestern unglaubliche 30,9 Grad gemessen – Werte, wie man sie in Kärnten in einem April seit Messbeginn noch nicht gesehen hat. Wie die „GeoSphere Austria“ auf Facebook berichtet, haben es aber auch noch zwei weitere Kärntner Orte über die 30er-Marke geschafft. Auch in Dellach im Drautal (30,4 Grad) und in Ferlach (30,3 Grad) ist der alte Rekord übertroffen worden.

April bringt jetzt dicke Jacken zurück

In den nächsten Tagen werden wir von solch sommerlichen Temperaturen jedenfalls nur träumen können. Wie der April eben so ist, bringt er uns statt Badehose und Bikini mancherorts sogar wieder dicke Jacken zurück. In höheren Tallagen könnte dann auch der eine oder andere Zentimeter Schnee liegen bleiben, auch im Klagenfurter Becken könnte es zwischendurch mal schneien – mehr dazu hier.