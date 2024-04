Schäferhund ist jetzt tot: Unbekannter streute Rattengift

Spittal an der Drau

Bereits zwischen dem 8. und dem 11. April dürfte ein derzeit noch Unbekannter in den Spittaler Auen im Bereich des Hundeabrichteparkplatzes Rattengift gestreut haben, wie die Polizei nun berichtet. Der Schäferhund eines 65-jährigen Spittalers dürfte dieses gefressen haben und ist trotz tierärztlicher Behandlung am 11. April dann verstorben. Der Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau hat die Ermittlungen übernommen.