Schnee und Regen: Italientief sorgt für heftigen Wetterumschwung

Die Temperaturen bewegen sich am Dienstag nicht über 10 Grad hinaus. Schuld ist ein Italientief, welches in der Nacht aufzieht und neben der spürbaren Abkühlung auch Regenschauer und Schneefall mit sich bringt! Die Schneefallgrenze sinkt – wie berichtet – auf bis zu 700 Meter Seehöhe. „Zum Abend hin kann es selbst im Klagenfurter Becken und im Lavanttal schneien“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Am wenigsten Niederschlag gibt es in den Hohen Tauern.