Regen & Schnee: Temperatursturz lÃ¤sst einige Orte wieder weiÃŸ werden

Am Dienstag liegt die Kaltfront genau über der Steiermark, zusätzlich bildet sich auch ein Tief über Oberitalien, womit es überwiegend trüb und regnerisch durch den Tag geht – im Süden sollen die Regenfälle teils auch kräftig ausfallen. „Zudem kühlt es deutlich ab, vielerorts werden die Höchstwerte schon in der Früh erreicht, am Nachmittag ist es mit nur 3 bis 7 Grad um über 20 Grad kälter als am Wochenende“, erklärt die „GeoSphere Austria“. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise auf unter 1.000 Meter Seehöhe. Im Nordwesten sollte es, so die Meteorologen, am wenigsten Niederschlag und mitunter auch kurze Auflockerungen geben.