Alkolenker (38) kracht gegen Randstein und kann nicht mehr weiter

Veröffentlicht am 16. April 2024, 06:11 / ©LKA NÖ - EB 10

In den Abendstunden des gestrigen Montags, 16. April, ist ein 38-jähriger Spittaler mit seinem Auto am Industriepark in Kleinedling (Gemeinde Wolfsberg) unterwegs gewesen. Laut eigenen Angaben ist ihm dann ein anderer Wagen entgegengekommen, er musste nach rechts ausweichen.

Er wird nun angezeigt

Dabei ist er gegen die Randsteine geprallt, wodurch sein Fahrzeug schwer beschädigt wurde und nicht mehr fahrtauglich war. Ein Alkotest hat daraufhin ergeben, dass er stark betrunken war, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er wird außerdem der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.