Mit 92 km/h in Klagenfurt an Polizisten vorbei – Führerschein weg

Polizisten der Bereitschaftseinheit haben in Klagenfurt auf der Rosentaler Straße am gestrigen Montag, den 15. April, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Um 16.45 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann mit 92 km/h im Ortsgebiet an ihnen vorbei. Der Mann konnte in weiterer Folge angehalten werden, ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. „Er wird angezeigt“, so die Polizei abschließend.