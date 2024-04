Günstigeres Top-Ticket für Studierende: Unterschriftenziel erreicht

Eine Woche lang sind Funktionäre dafür mit Unterschriftenlisten an den steirischen Universitäten gestanden. 1.434 Unterschriften sind nötig, damit das Ansuchen im Petitionsausschuss des steirischen Landtags behandelt werden muss. Mit der Unterschriftenaktion setzt sich die AktionsGemeinschaft in der Steiermark für ein kostengünstigeres Top-Ticket Studierende ein. Am 8. April hatte man mit dem Sammeln von Unterschriften begonnen.

Günstigeres Top-Ticket für Studierende

Obmann der AG Graz, David Kloiber und Philipp Zeni, Fraktionssprecher der

AktionsGemeinschaft Leoben und ÖH-Vorsitzender an der Montanuniversität Leoben, können bereits eine erste positive Bilanz über ihre Kampagne ziehen: „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz und dem großen Zuspruch, den wir von so vielen Studierenden aus der ganzen Steiermark erhalten haben. Der Umstand, dass wir bereits nach kürzester Zeit die notwendige Anzahl an Unterschriften für die Einreichung der Petition erhalten haben, zeigt die Notwendigkeit unserer Forderung nach einem preiswerteren Top-Ticket Studierende. Dass das Semesterticket, das eigentlich eine günstige Alternative für Studierende sein sollte, teurer ist, als das Klimaticket Steiermark Jugend, welches von vielen Gemeinden auch noch zusätzlich gefördert wird, sorgt bei vielen für Unverständnis. Aus unserer Sicht hat hier die Politik dringenden Handlungsbedarf!“

©Jakob Grill AG Graz Obmann David Kloiber

„Die Kampagne „Mit 100 durch die Steiermark“ markiert einen Meilenstein im Einsatz der AktionsGemeinschaft Leoben und Graz für Studierende. Ihr Engagement ebnet den Weg als Vorreiter für studierendengerechte Mobilität, welche wir in ganz Österreich sehen wollen“, unterstreicht Verena Gattinger, Bundesobfrau der AktionsGemeinschaft. Obwohl man die notwendige Anzahl an Unterschriften bereits erreicht hat, will man auch in den kommenden Tagen noch Unterschriften sammeln, um dem Anliegen noch mehr Gehör zu verschaffen. „Wir sind überzeugt, dass wir dank dieser starken steiermarkweiten Unterstützung durch Studierende auch ein starkes Zeichen gegenüber der Politik setzen können“, so Kloiber und Zeni. Daher will man auch in den nächsten Wochen auf die im Landtag vertretenen Parteien zugehen und verstärkt gegenüber den Landtagsparteien für ein verbilligtes Top-Ticket Studierende werben.

Mit 100 durch die Steiermark

Die Kampagne „Mit 100 durch die Steiermark“ fordert ein Top-Ticket für Studierende zu einem Preis von 100 Euro pro Semester, eine Anhebung der allgemeinen Altersgrenze für das Top-Ticket für Studierende auf 30 Jahre sowie eine Anhebung auf 35 Jahre für studienbeitragsbefreite Studierende. Die Unterschriftenkampagne kann auch weiterhin noch bei den Info-Ständen der AktionsGemeinschaft an den jeweiligen Hochschulstandorten sowie online unterstützt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 09:40 Uhr aktualisiert