Pflege-Orientierungsmonat: Graz setzt MaÃŸnahmen gegen Personalmangel

Unter dem Motto „Pflege ist mehr – Grazer Orientierungsmonat f√ľr Pflegeberufe“ k√∂nnen Personen, die an einem Pflegeberuf interessiert sind, einen Monat lang die vielf√§ltigen Arbeitsm√∂glichkeiten in Gesundheitseinrichtungen kennenlernen. Interessierte k√∂nnen sich √ľber bestehende Ausbildungsm√∂glichkeiten informieren und bekommen praktische Einblicke in den Arbeitsalltag der Pflege. Jeder Teilnehmer erh√§lt daf√ľr 518,44 Euro als Verg√ľtung. Personen, die beim¬†AMS¬†als arbeitslos vorgemerkt sind, k√∂nnen den Orientierungsmonat ebenfalls absolvieren. Auch sie erhalten den Teilnahmebonus in voller H√∂he. Im Rahmen des Orientierungsmonats werden diese vier Bereiche der Pflege¬†vorgestellt: Heimhilfe, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, Diplomierte Pflegefachkraft.

„Pflege ist mehr – Grazer Orientierungsmonat f√ľr Pflegeberufe“

‚ÄěDas Projekt ‚ÄöPflege ist mehr‚Äė ist eine gute M√∂glichkeit, den Arbeitsalltag kennen zu lernen, bevor sich die Teilnehmer:innen f√ľr eine Pflege-Ausbildung entscheiden“, betont Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KP√Ė) die Wichtigkeit des Orientierungsmonats.

Kurstermine 3. Juni bis 26. Juni 2024 / Bildungszentrum Graz West / Seminarnummer 3020052024

22. Juli bis 14. August 2024 / Bildungszentrum Graz West / Seminarnummer 3020052124

30. September bis 23. Oktober 2024 / Bildungszentrum Graz West / Seminarnummer 3020052224

11. November bis 4. Dezember 2024 / Bildungszentrum Graz West / Seminarnummer 3020052324

Teilnahmekriterien Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem 17. Lebensjahr im erwerbsfähigen Alter,

die eine abgeschlossene Pflichtschulausbildung nachweisen können und

ihren Wohnsitz seit mindestens 6 Monaten in Graz haben.

Teilnehmer:innen m√ľssen √ľber Deutschkenntnisse schriftlich auf A2-Niveau, m√ľndlich auf B1-Niveau verf√ľgen und

√∂sterreichische Staatsb√ľrger:innen sein¬†oder¬†einen g√ľltigen Aufenthaltstitel und eine Arbeitsbewilligung haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 11:18 Uhr aktualisiert