Am Dach gelandet: Auto hat sich bei Unfall in Klagenfurt überschlagen

Veröffentlicht am 16. April 2024, 10:35 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Auf Höhe Walddorf ist es auf der St. Veiter Straße heute in den Vormittagsstunden in Klagenfurt zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. „Ein Fahrzeug hat sich dabei überschlagen und kam am Dach zum Erliegen“, erklärt die Berufsfeuerwehr Klagenfurt auf Facebook. Glücklicherweise konnte der Fahrer sein Auto aber selbstständig verlassen.

Feuerwehr hat Straße gereinigt

Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen durch und hat die Fahrbahn anschließend noch gereinigt. Wie schwer die beteiligten Personen verletzt wurden, ist derzeit nicht klar. Auch die Ursache des Unfalls ist noch ungewiss.