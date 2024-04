„TikTok“-Video über exotische Fische in Villacher Fluss geht viral

Den Grund dafür sieht Rodrigo Silva in seiner Kurz-Doku, die er auch auf „Youtube“ veröffentlicht hat in den Thermalquellen, die im Warmbach in Villach für stabile Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad sorgen. Dadurch können auch tropische Fische in dem Bach überleben. Die Temperatur sei nämlich „ideal für spezielle Fische von überall von der Welt“.

Vier Kontinente in Villacher Warmbach versammelt

In den warmen Gewässern tummeln sich tropische Tiere aus zumindest vier Kontinenten, darunter der goldene Labidochromis, der eigentlich im Malawisee in Ostafrika zu Hause ist, oder auch der Hemichromis oder der Zebrabuntbarsch. Der Grund liege wohl darin, dass Aquariumbesitzer aus der Gegend ihre tropischen Fische einfach im Bach aussetzen würden.

Sind die Fische eine Bedrohung für das Ökosystem?

Trotz der eisigen Temperaturen im Villacher Winter können sie in den warmen Gewässern überleben. Eine Bedrohung für das Ökosystem über den Bach hinaus sind sie laut einer wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2015 übrigens wohl nicht, da sie sich über den Warmbach hinaus eigentlich nicht verbreiten können. Die Kurz-Doku könnt ihr übrigens hier nachschauen: