Diskussionen beendet: Klagenfurter Hallenbad sicher am Südring

Jetzt also doch: Das Hallenbad kommt an den Südring.

Veröffentlicht am 16. April 2024, 12:21 / ©STW / KK

„Der lange und viel diskutierte Neubau des Hallenbades in Klagenfurt ist einen wesentlichen Schritt weiter“, berichtet heute das Land Kärnten. In den vergangenen Tagen wurde sogar darüber diskutiert, ob das Hallenbad eventuell woanders hinkommen könnte – wie wir berichtet haben.

„Jetzt haben alle ihre Hausaufgaben zu erledigen“

In einem klärenden Gespräch, zu dem Landeshauptmann Peter Kaiser und Bürgermeister Christian Scheider alle Beteiligten einluden, konnten alle für Verwaltung und Politik offenen Punkte und Fragen geklärt werden. Das Ergebnis fasst der Landeshauptmann für alle Beteiligten wie folgt zusammen: „Am beschlossenen Projekt für ein Alpen-Adria-Sportbad wird ebenso festgehalten, wie am Standort Südring. Wir sind uns alle über die überregionale Bedeutung der Realisierung des Alpen-Adria-Sportbades einig. Alle Beteiligten und Verantwortlichen haben ihre offenen Hausaufgaben zu erledigen und gemeinschaftlich an der raschen Realisierung zu arbeiten.“

Das sind die nächsten Schritte

Die Stadtwerke werden alle für einen UVP-Feststellungsbescheid nötigen Unterlagen bis 30. Juni beim Land einreichen, heißt es in der Aussendung weiter. „Die zuständige Abteilung 7 Wirtschaft wird die Unterlagen ebenso rasch wie gewissenhaft prüfen und dem Kollegium der Landesregierung einen UVP-Feststellungsbescheid zur alsbaldigen Beschlussfassung vorlegen. Unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Einspruchsfristen ist hernach die Stadt Klagenfurt als verantwortliche Baubehörde für die weiteren Verfahren – Bau- und gewerberechtliche Verhandlung – am Zug“, so das Land. Sollte es keine Einsprüche geben, rechnet man mit einem Baustart im Jahr 2025.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 12:47 Uhr aktualisiert