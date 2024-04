KunstKinoMontag: Cineplexx erweitert Event-Reihe in der Steiermark

An jedem 1. und 3. Montag im Monat wird jeweils um 19.00 Uhr ein ausgewählter KunstKino-Film gezeigt, um die enge Verbindung zwischen Kunst und Kultur zu fördern. Der Standort Weiz legte bereits 2022 vor, Leoben feierte am Ostermontag einen erfolgreichen Launch und Geidorf startet die Reihe ab 6. Mai.

Vorhang auf für den KunstKinoMontag

Oscarprämierte Holocaustfilme, Künstler-Portraits oder Verfilmungen bedeutender Persönlichkeiten aus Kultur und Geschichte – genau diesen Werken aus unterschiedlichsten Genres widmet sich die Eventschiene „KunstKinoMontag“ der steirischen Cineplexx Kinos. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse am KunstKinoMontag im Cineplexx Weiz, den wir bereits 2022 ins Leben gerufen haben. Dieses Angebot wollen wir nun steiermarkweit starten und somit um das Cineplexx Leoben und das Geidorf Kunstkino in Graz erweitern“, erklärt Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.

Fortsetzung folgt: Monatliche Highlights der Film- und Kunstwelt

Beim zweiten „KunstKinoMontag“ in Leoben stand der zweifach oscarprämierte Holocaustfilm „The Zone of Interest“ auf dem Spielplan, bei dem im Cineplexx Leoben die Stadt Leoben als wichtiger Partner vor Ort vertreten war: „Es erfüllt uns mit Stolz, Unterstützer dieser bedeutenden Filmreihe zu sein. Unser Ziel ist es, unseren Bürger:innen auf unterhaltsame Weise Einblicke in Geschichte, Kunst und Kultur zu vermitteln – und zwar durch das faszinierende Medium Kino“, so Kulturstadtrat Dr. Mag. Johannes Gsaxner. Auch an den beiden Montagen im Mai geht es für Kinoliebhaber:innen spannend weiter. Am 6. Mai steht „Anselm – das Rauschen der Zeit“, ein Film über das Leben und Werk des Künstlers Anselm Kiefer, am Programm und am 20. Mai ist mit „One Life“ das Portrait eines außergewöhnlichen Mannes, der im Zweiten Weltkrieg versuchte, das Unmögliche möglich zu machen, auf der großen Leinwand zu sehen. Weitere Informationen findest du hier.