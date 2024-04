Leistbares Wohnen in der Steiermark: 140 Millionen Euro an Unterstützung

Für viele Menschen stellen Mieten, Wohn- und Energiekosten eine große Herausforderung dar. Um die betroffenen Steirer gut zu unterstützen, hat die steirische Landesregierung in den vergangenen Monaten eine Reihe an Maßnahmen gesetzt und dafür in Summe rund 140 Millionen Euro in die Hand genommen – von der Erhöhung der Wohnunterstützung und des Heizkostenzuschusses bis zur Wohnbauoffensive weiß-grün. Mit diesen Maßnahmen wurde leistbares Wohnen in der Steiermark sichergestellt.

„Leistbares Wohnen ist eine Herausforderung“

Soziallandesrätin Doris Kampus: „Wir haben die Wohnunterstützung um 30 Prozent erhöht, den Heizkostenzuschuss sogar zwei Mal angehoben und die Einkommensgrenzen vereinheitlicht und angehoben. Die Landesregierung hat auch mit ihrem eigenen Wohnpaket in der Gesamthöhe von 140 Millionen einen starken Akzent gesetzt. Wir wissen, dass leistbares Wohnen für viele Steirer eine Herausforderung ist und haben im letzten halben Jahr einen starken Schwerpunkt für leistbares Wohnen gesetzt. Zusätzlich ist es auch zu begrüßen, dass auch der Bund weitere Maßnahmen setzt.”

Wohnunterstützung:

Erhöhung der Wohnunterstützung im August 2023 um 20 Prozent

Im Februar 2024 beschlossen, im Mai 2024 um weitere zehn Prozent erhöht

In Summe Wohnunterstützung um 30 Prozent angehoben

Anhebung der Höchstsätze und Einkommensgrenzen

Beide Maßnahmen führen dazu, dass die Wohnunterstützung um bis zu 48 Prozent steigt, wie Beispielsfälle zeigen

Fast 35.000 steirische Haushalte haben im Vorjahr Wohnunterstützung bezogen: Das ist ein Plus von 15 Prozent gegenüber 2022

Mehr als zwei Drittel aller Beziehenden sind Frauen

Heizkostenzuschuss des Landes:

Die Steiermark zahlt 340 Euro an Heizkostenzuschuss des Landes aus. Das ist der höchste Betrag aller Bundesländer

In der Heizperiode 2022/23 wurde der Heizkostenzuschuss des Landes an 20.463 Haushalte ausbezahlt.

In der Heizperiode 2023/24 wurde der Heizkostenzuschuss des Landes an 18.863 Haushalte ausbezahlt. Das entspricht einer Gesamtfördersumme von 6.413.420,00 Euro

Kautionsfonds:

Die Einkommensgrenzen des Kautionsfonds wurden bereits in der Vergangenheit jährlich auf das EU-SILC-Niveau (SILC=Gemeinschaftsstatistiken zu Einkommen und Lebensbedingungen) angehoben

Kautionsfonds wurde aufgestockt

Steirische Wohnbauoffensive weiß-grün:

Wohn-Bonus senkt die Mieten: 22 Millionen Euro 2023 und 2024 budgetiert

Geschoßbauförderung Neu für 140 neue Wohnungen – mehr als 100 Millionen Euro

Wohnbaupaket des Bundes:

Zinszuschüsse des Bundes für die Länder

Eine Milliarde Euro für geförderten Wohnbau

KPÖ sammelte über 12.000 Unterschriften für die Wohnpetition

Unter dem Motto „Wohnen darf nicht arm machen!“ hat die KPÖ eine Wohnpetition ins Leben gerufen, um für bezahlbaren Wohnraum einzutreten. Am Dienstag, dem 16. April 2024, präsentierte Claudia Klimt-Weithaler das Ergebnis: satte 12.584 Unterschriften wurden gesammelt. Als Klubobfrau der KPÖ wird sie am Nachmittag den Forderungskatalog der Wohnpetition an die SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus übergeben. „Immer mehr Leute haben mit hohen Wohnkosten zu kämpfen und die Nase voll von Regierungsparteien, die das Thema Wohnen immer erst entdeckt, wenn wieder ein Wahlkampf ansteht. Darum haben wir von der KPÖ die Wohnpetition gestartet, um gemeinsam mit der Bevölkerung den Druck für leistbares Wohnen zu erhöhen“, so Claudia Klimt-Weithaler.

©KPÖ-Landtagsklub Alexander Melinz und Claudia Klimt-Weithaler nach der heutigen Wohnpetition-Abschluss-PK.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 13:47 Uhr aktualisiert