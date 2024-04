Großprojekt Ludwig-Walter-Park: In Villach entstehen 450 neue Wohnungen

Die jährlichen Wachstumsraten der Stadt Villach liegen sogar über dem Bundesschnitt. Neue Wohnbauprojekte seien daher unverzichtbar. Villachs größtes Wohnbau-Projekt steht nun in den Startlöchern: Am ehemaligen Neukauf-Grundstück in Villach-Perau soll der „Ludwig-Walter-Park“ entstehen. Das Projekt wird 450 Wohnungen umfassen und soll neue Maßstäbe zum Thema nachhaltiges Bauen und Leben setzen. Bürgermeister Günther Albel, Wohnbau-Referent Stadtrat Erwin Baumann sowie die „Rutter Immobilien Gruppe“ präsentierten am Dienstag im Zuge einer Pressekonferenz nähere Details dazu. 5 Minuten ist für euch vor Ort mit dabei.

©5 Minuten

Große Pläne für den „Ludwig-Walter-Park“

Villachs Gemeinderat hat im Vorjahr einstimmig „Ja“ gesagt. Nun sind auch alle Genehmigungen des Landes Kärnten da: Im Stadtteil Perau entsteht ab 2025 der „Ludwig Walter Park“. Dabei handelt es sich um ein Bauprojekt mit 450 barrierefreien Wohnungen. Sie werden 30 bis 150 Quadratmeter groß sein und sich auf 18 Häuser mit drei bis sechs Stockwerken verteilen. Jede Wohnung wird über eine Freifläche verfügen (Garten, Balkon oder Terrasse). „Es handelt sich um das größte Wohnbauvorhaben Villachs. Es wird auch Einheiten für sozialen Wohnbau geben“, sagt Bürgermeister Günther Albel.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Grünflächen und Kindergarten

Errichtet wird die Anlage von der in Kärnten ansässigen Rutter Immobilien Gruppe. Sie greift dabei auf vor Jahrzehnten versiegeltes Bauland des ehemaligen „Neukauf“-Areals zurück. Ein großer Teil der nicht mehr benötigten Betonfläche wird dabei in Grünanlagen umgewandelt. Das gesamte Projekt ist auf Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Nutzen ausgerichtet. Neben den Wohnungen werden 16.000 Quadratmeter an Grünanlagen entstehen. Das sind 40 Prozent der Projektfläche. Möglich wird dies durch eine Tiefgarage. Auf der Oberfläche betonen moderne Fahrrad-Infrastruktur und Sharing-Angebote für Auto, Fahrrad und Scooter den zukunftsorientierten Mobilitätsansatz. Auch zwei Bushaltestellen werden für Anbindung sorgen. Ein Kindergarten mit drei Gruppen und eine Tagesstättengruppe runden das familienfreundliche Angebot ab. 11.000 Quadratmeter an Photovoltaikflächen werden den Jahresbedarf an Strom decken. Die Gebäude werden mit Fernwärme versorgt, Begrünungselemente sorgen für Kühlung.

©5 Minuten ©5 Minuten

Für die Rutter Immobilien Gruppe um die Geschäftsführer Stefan Rutter und Christian Harisch ist Villach kein Neuland. Sie betreibt das Neukauf-Einkaufszentrum an der GAV. Stefan Rutter: „Wir haben die besten Expertinnen und Experten in unser Team geholt. So lassen wir unsere Vision von Wohnen im Einklang mit der Natur Wirklichkeit werden.“ Mit im Boot hat Rutter die renommierte Landschaftsplanerin Sabine Dessovic. „Mir sind klimasensible Maßnahmen für eine klimaresiliente Zukunft wichtig“, sagt sie. Das Projekt sei diesbezüglich vorbildlich und setze einen hohen ästhetischen Anspruch um.

Der Ludwig Walter Park wird eine Entlastung für Villachs Wohnungsmarkt bringen. Als Stadt ist es uns wichtig, die Be- dürfnisse der Bevölkerung bestmöglich abzudecken. Dieses Projekt ist dafür optimal. Wohnungs-Referent Stadtrat Erwin Baumann

Bürgermeister Albel freut sich über die Umsetzung des Ludwig Walter Parks: „Villach zeigt erneut, wie man eine Stadt verantwortungsvoll, zukunftsfit und lebenswert plant.“ Die Schaffung neuen Wohnraums sei wichtig, da Villach zu den am stärksten wachsenden Städten Österreichs gehöre. Wohnungs-Referent Stadtrat Erwin Baumann: „Der Ludwig Walter Park wird eine Entlastung für Villachs Wohnungsmarkt bringen. Als Stadt ist es uns wichtig, die Bedürfnisse der Bevölkerung bestmöglich abzudecken. Dieses Projekt ist dafür optimal.“ Namensgeber Ludwig Walter wäre vermutlich stolz auf das Projekt: Er war Anfang des 20. Jahrhunderts Baumeister von Villach und maßgeblich an der Stadtplanung und der Umsetzung vieler Gebäude beteiligt.

Projektdaten Areal des ehemaligen Neukauf-Einkaufszentrum im Stadtteil Perau Gesamtfläche: 40.000 Quadratmeter

Grünfläche: 16.000 Quadratmeter (rund 40 Prozent)

Umfang: 450 barrierefreie Wohnungen von 30 bis 150 Quadratmeter (alle mit Freiflächen)

Ausstattung: Kindergarten, Parkanlagen, Urban Gardening, Fahrrad-Infrastruktur,

Tiefgarage und ein Mobilitätshub für Sharing-Modelle

Geplanter Baubeginn: Frühjahr 2025

Geplante Baudauer: zwei Jahre

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 14:47 Uhr aktualisiert