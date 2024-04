Grazer Girls` Day 2024 mit Polizeispitzensportlerin Conny Hütter

Veröffentlicht am 16. April 2024, 14:11 / ©Imago / xJeffxMcintoshx

Die steirische Polizei möchte sich rund um den „Girls´ Day Steiermark 2024“ entsprechend präsentieren. Interessierte Mädchen und Frauen ab dem 14. Lebensjahr erhalten am Donnerstag, 25. April 2024, spannende Einblicke in den Alltag einer Polizistin. Auch die steirische Polizistin und Spitzensportlerin Conny Hütter nimmt an der Veranstaltung teil.

Rahmenprogramm

Von 9 Uhr bis 12 Uhr findet in der Landespolizeidirektion Steiermark, Straßgangerstraße 280, 8052 Graz, ein spannendes Rahmenprogramm statt. Den Besuchern werden dabei zahlreiche Vorführungen geboten. Auch die Polizeispitzensportlerin Conny Hütter wird an diesem Tag vor Ort sein und Auskünfte rund um ihre beiden Berufe geben.

Anmeldung zum Girls´ Day

Interessierte Mädchen und Frauen ab dem 14. Lebensjahr sind herzlichst eingeladen an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Registrieren kann man sich für diese Anmeldung hier.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 14:51 Uhr aktualisiert