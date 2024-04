Ein Sommer für Ewigkeiten: Das RoboMania Camp 2024 in Graz

Im August finden in Graz spannende Sommercamps von RoboManiac statt. Kinder von 6-13 Jahren erkunden die Welt von MINT, Robotik und Programmieren.

Veröffentlicht am 16. April 2024, 14:35 / ©RoboManiac

Was tun in den Sommerferien, wenn Mama und Papa gerade nicht Urlaub haben? Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren gibt es im August in Graz das RoboMania Sommercamp, bei dem die Jüngsten unserer Gesellschaft die Welt von MINT, Robotik und Programmieren erkunden können. Das Unternehmen wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Kinder und Jugendliche spielerisch und fächerübergreifend für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Mittlerweile haben über 10.000 Kinder und Jugendliche einen Workshop, Kurs oder Feriencamp bei RoboManiac besucht.

„LEGO WeDo – Das Wetter spielt verrückt“, 6-10 Jahre

In diesem Sommercamp werden die Kinder für die Zusammenhänge von Natur und Technik sensibilisiert. Es werden Maschinen gebaut und programmiert, wobei die Kinder blockbasiertes Programmieren lernen sollen, sowie das praktische Anwenden von Mathematik. Ebenso sollen sie ihre feinmotorischen und kognitiven Fähigkeiten schärfen und in Teams arbeiten. Termin: 26. bis 30. August.

„Programmieren mit Minecraft“, 8-13 Jahre

Ein ideales Camp für alle, die gerne Minecraft spielen und sich weiterentwickeln möchten. Die Kinder erlernen das visuelle Programmieren in Minecraft und lösen damit Aufgaben in unterschiedlicher Komplexität. Termin: 26. bis 30. August

Infos und Anmeldung Die RoboManiac Sommercamps finden im BfI Steiermark in der Paula-Wallisch-Straße 8, 8055 Graz, statt. Anmeldung unter www.robomaniac.at.