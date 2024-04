Imkerei Raunig Flugshow holt sich bekannten Co-Piloten an Board

Neben der Besichtigung ziviler und militärischer Hubschrauber – darunter einige spektakuläre Raritäten – erwartet die Besucher ein XXL Funpark mit 16 Attraktionen, Hubschrauber Rundflüge und eine für Kärnten einmalige Show in der Luft. Im Zuge der Flugshow kommt es außerdem zu einer besonderen Kooperation zwischen dem Veranstalter der Imkerei Raunig Flugshow, Michael Raunig (Flying Bee GmbH,) den Kärntnern McDonald ́s Franchisenehmern Rudolf Ringhofer und Karl Jurak sowie der Antenne Kärnten.

Imkerei Raunig Flugshow Weeks bei Mc Donald’s

„Wenn die McDonald’s Chicken McNuggets Flügel hätten, wären sie Co-Piloten bei der Imkerei Raunig Flugshow“, scherzte Michael Raunig, der Veranstalter der zweitgrößten Luftfahrtveranstaltung in Österreich bei der Präsentation. Im Zeitraum von 29. April bis 14. Mai gibt es bei allen McDonald’s Filialen in Kärnten und Osttirol die Imkerei Raunig Flugshow Weeks mit besonderen Menüs. Bei jedem gekauften Flugshow Menü kannst du einen QR-Code scannen, dir so ein Early-Bird Ticket sichern und statt 30 Euro an der Tageskassa nur 15 Euro bezahlen. Ebenso haben alle über den Antenne Kärnten Club die Möglichkeit ein Early-Bird Ticket mit dem QR-Code zu sichern.

Hubschrauber Rundflug und mehr

Jeder Besucher hat auch die Möglichkeit sich ein Hubschrauber Ticket zu erwerben. Fünf Hubschrauber stehen am Samstag für die Rundflüge bereit und bieten den Besuchern ein Panoramabild auf die Stadt St. Veit und dem Glantal. Im XXL Funpark warten auf die kleinen Gäste die Ronald McDonald ́s Kinderhilfe sowie eine besondere Überraschung. Wie Raunig berichtet, sei es ihm gelungen nicht nur den ersten in Serie gefertigten Düsenjet – die Messerschmitt ME262 – sondern auch die legendäre MIG15 in der Luft präsentieren zu können. Mit dabei sind zusätzliche Raritäten wie die Sea King MK 41, das Baltic Bees Jet Team, die Flying Bulls und viele mehr. Die Detailinfos zur Imkerei Raunig Airshow 2024 findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 15:30 Uhr aktualisiert