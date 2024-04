Steirer bei der Olympia: Hohe Ziele eines Leichtathletik-Verbands

Der steirische Leichtathletik-Verband hat hohe Ziele für die kommenden olympischen Spiele in Paris. Zwei Damen haben es bereits geschafft, Karin Strametz und Viktoria Willhuber fahren nach Paris, jetzt ist die Hoffnung für das Wunderkund, Enzo Diessl natürlich groß. Nach einer starken Saison bei den Staatsmeisterschaften, bei der der Verband 28 Medaillien ergattert hatte (viermal Gold, Silber und Broze in der allgemeinen Klasse) sind die Hoffnungen durchaus berechtigt.

Kampf um die Olympia auf den Bahamas

Hürdenläuferin Karin Strametz verschaffte beim Start der Staffel-WM auf den Bahamas bereits große Aussichten. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtete, startet sie mit ihrer steirischen Team-Kollegin Viktoria Willhuber und zwei weiteren Damen in die Runden. Insgesamt gibt es 16 Startplätze für die Olympia zu ergattern und die Möglichkeit, in Paris anzutreten ist noch lange nicht verloren.

Große Ziele

Ebenso ist der Kampf für Enzo Diessl noch lange nicht vorbei. Der 19-Jährige gilt als absolute Weltspitze. Sein Ziel ist es, in der allgemeinen Klasse in bis zu vier Jahren antreten zu können, so erzählte der Sportler der „Kronen Zeitung“. Qualifizierungs-Ende für die olympischen Spiele in Paris am 30. Juni hat der Super-Sportler doch noch weiterhin im Auge. Spätestens bei der nächsten Olympia, im Jahre 2028 in Los Angeles möchte der 19-Jährige auf jeden Fall dabei sein.