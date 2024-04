Frau Holle zu Besuch: Steirer erleben Wintereinbruch nach Sommerhitze

Veröffentlicht am 16. April 2024, 16:04 / ©Screenshot "feratel.com"

Ja, richtig gelesen… In der Steiermark, wo noch vor wenigen Tagen die Hitze des Sommers spürbar war, hat sich das Wetter schlagartig gewandelt. In Gamlitz in der Südsteiermark, normalerweise bekannt für ihre malerischen Weinberge und warmen Sonnenstrahlen, wird nun von einer unerwarteten Schneedecke bedeckt. Es ist, als hätte Frau Holle höchstpersönlich beschlossen, die Steirer mit einer unerwarteten Wetterkapriole zu überraschen.