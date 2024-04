Kärntner stufen ihre Lebensqualität am höchsten ein

Die Umfrage von s REAL Immobilien und Erste Bank verdeutlicht, dass dort, wo die Eigentumsquote höher ist, auch die Lebensqualität besser bewertet wird. Mit einer durchschnittlichen Lebensqualitätsbewertung von 4,03 von insgesamt 5 Punkten führt Kärnten das Bundeslandranking an. „Das Streben nach einer höheren Lebensqualität stellt den Hauptantrieb für Veränderungen dar. Der Vermögensaufbau und der Erwerb von Eigentum zählen zu den wesentlichen Maßnahmen, um die Lebensqualität zu steigern und eine Sicherheit für die Zukunft zu gewährleisten“, erklärt Robert Haubiz, Geschäftsführer Sparkassen Real Service für Kärnten und Osttirol.

Kärnten bei Lebensqualität Nummer eins

„Kärnten ist seit Jahren für seine sehr hohe Lebensqualität bekannt. Abwechslungsreiche Landschaften machen Kärnten nicht nur zum Urlaubsland, sondern auch zum geschätzten Lebensbereich. Diese hohe Lebensqualität wird durch eine niedrige Kriminalitätsrate und die angenehme klimatische Lage gefördert“, so Haubiz weiter. Im Durchschnitt erreichte die Lebensqualität in Österreich eine Bewertung von 3,75 von maximal 5 Punkten. Landbewohner hoben besonders die Vorzüge der österreichischen Landschaft mit Bergen, Seen und viel Grün hervor. Die Stadtbevölkerung schätzten hingegen besonders eine gute Infrastruktur, Verkehrsanbindung und Sicherheit.

Leistbarkeit beim Wohnen ein großes Thema

In Kärnten vergaben Landbewohner ihrer Wohnsituation sogar 4,26 von maximal 5 Punkten. Stadtbewohner hingegen nur 3,89 Punkte. Viele klagen über die Preisentwicklung. Betroffen sind hier besonders zentrale Lagen. „Vor allem in den Ballungsräumen wird es auch weiterhin einen moderaten Preisanstieg geben. Es wird daher weiterhin Regionen in Kärnten geben, die leistbar bleiben“, so Haubiz. Vor allem bei Umzügen innerhalb eines Bundeslands spielen die Lebenshaltungskosten eine größere Rolle als bei Bundesland wechselnden Personen. So erfolgt jeder siebte geplante Umzug innerhalb eines Bundeslands bereits aufgrund der Lebenshaltungskosten. Zwei von fünf Umzügen innerhalb des Bundeslands zielen darauf ab, die Lebensqualität zu verbessern. Das Motiv „Jobwechsel“ liegt dagegen bei nur fünf Prozent. Die Hauptgründe, das Bundesland zu verlassen, liegen neben der Lebensqualität vor allem in der Liebe/Partnerschaft und im Jobwechsel begründet.