Hoteliersfamilie aus Kärnten erhält Friedenspreis

Der „Sri-Chinmoy-Friedenspreis 2024“ wurde am vergangenen Sonntag an die Hoteliersfamilie Seywald in Berg im Drautal (Kärnten) und an den Organisator der Europäischen Toleranzgespräche in Fresach, Wilfried Seywald, verliehen. Sri Chinmoy (1931–2007) war ein indischer Meditationslehrer und spiritueller Meister, der sich Zeit seines Lebens für den Frieden in der Welt engagierte und durch den 1987 erstmals initiierten „Peace Run“ internationale Bekanntheit erlangt hat. Ein Denkmal des Meisters in Lebensgröße steht am Waldweg zum Ferienhotel Glocknerhof. Die Inspiration dazu bekam Wilfried Seywald während eines Halbmarathons, auf dem er ein Bronzedenkmal des spirituellen Lehrers sah, das ihn tief beeindruckte.

Voraussetzung für innere Ruhe in Kärnten geschaffen

In der Begründung zur Preisverleihung durch das internationale Sri-Chinmoy-Satsang-Komitee heißt es: „Wilfried Seywald erhält den Sri-Chinmoy-Friedenspreis für die Gründung und Organisation der Europäischen Toleranzgespräche im Kärntner Bergdorf Fresach, weil er damit einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass Menschen friedvolles Handeln und Toleranz entwickeln. Außerdem erhält er ihn für seine Bemühungen, in Kärnten einen Platz zu schaffen, an dem mit der Aufstellung der Statue von Sri Chinmoy innerer Frieden erlebbar wird.“ Und weiter: „Die Hoteliersfamilie Seywald bekommt den Preis, da sie in der Ansprache und im Umgang mit ihren Gästen eine sehr harmonische und friedvolle Atmosphäre schafft.“

