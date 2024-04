Festlich heiraten: Im Juli kommt der neue Trauungssal in Graz

In Graz gibt es verschiedene Orte, an denen eine standesamtliche Trauung möglich ist. Am bekanntesten ist selbstverständlich der Grazer Trauungssaal, aber auch Exklusivtrauungen in verschiedenen externen Lokalitäten werden bei den Grazern immer beliebter. Bereits 22 Lokalitäten werden in der Liste für mögliche Trauungsorte für eine Exklusivhochzeit geführt. Möchte man in einem kleineren Rahmen unter der Woche von Montag bis Mittwoch heiraten, stand bisher im Amtshaus ein Büro eines Standesbeamten zur Verfügung (die sogenannten „Tischtrauungen“). Um aber auch diese Möglichkeit festlicher zu gestalten, wurde ein eigener Trauungsraum in Projektpartnerschaft mit der Grazer Ortweinschule als Schulprojekt entwickelt, welcher dem Grazer Bürgeramt zugleich auch als Besprechungsraum zur Verfügung steht. Die Projektvorschläge und das gemeinsame Siegerprojekt, welches die beiden Bedürfnisse in einem Raum vereint, wurden heute im Zuge eines Pressetermins gemeinsam mit der Ortweinschule präsentiert.

Alle wirken mit

Die zuständige Stadträtin Claudia Schönbacher ist über das Kooperationsprojekt besonders begeistert: „Als Siegerprojekt wird ein „Mix“ aus allen sieben Vorschlägen gekürt. Ich freue mich, mit welcher Detailliebe die Schüler ihre Ideen ausgearbeitet haben und bin schon sehr auf die endgültige Umsetzung gespannt!“ Gestartet wurde die Initiative von Dr. Emberger-Baumgartner, der Abteilungsleiterin des Amtes im Schuljahr 2023/24. Die erste Klasse der Meisterschule für Tischlereitechnik und Raumgestaltung lieferten in sieben Teams die Vorschläge für die Neugestaltung des Sitzungs- und Trauungssaales. Nun geht es Mitte Mai mit der Arbeit los – das Projekt soll am Ende der Schulzeit, in der ersten Juli-Woche, abgeschlossen sein. Ab Mitte Juli können die ersten Paar sich dann schon im neuen Trauungsraum das JA-Wort geben.