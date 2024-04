Menschenrettung in Mitterdorf: Feuerwehr rettet Person mit Drehleiter

Die Drehleiter im Einsatz in Mitterdorf

Veröffentlicht am 16. April 2024, 19:38 / ©FF Mitterdorf

Am Nachmittag des 15. April heulten in Mitterdorf die Sirenen, das Rote Kreuz brauchte die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Mitterdorf und der FF Mürzzuschlag. Nach einem medizinischen Notfall musste eine Person mittels Drehleiter gerettet werden, da das Stiegenhaus am Einsatzort zum Transport der Patientin zu eng war. Durch die Nutzung der Drehleiter konnte ein schonender Transport für die Patientin sichergestellt werden.