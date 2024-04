Schüler der HBLA Pitzelstätten laden zum Ab-Hof-Verkauf ein

Veröffentlicht am 16. April 2024, 19:52 / ©HBLA Pitzelstätten

Am Freitag, 26. April 2024, findet in der Zeit von 13 bis 15 Uhr wieder eine Direktvermarktung der HBLA Pitzelstätten statt. Dabei werden von den Schülerinnen und Schülern unter Anleitung von Fachpersonal und speziell ausgebildeten Lehrkräften produzierte Lebensmittel im schuleigenen Ab-Hof-Laden in der Glantalstraße angeboten. Das Ganze läuft unter dem Motto „Frisch kaufen – g’sund essen“. Sämtliche Produkte sind frei von Farb- und Konservierungsstoffen, stammen aus artgerechter Tierhaltung und unterliegen keinen langen Transportwegen.