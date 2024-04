Regen- und Graupelschauer auch am Mittwoch möglich

Veröffentlicht am 16. April 2024, 22:00 / ©5 Minuten

Zwar lockern die Wolken am Mittwoch vorübergehend etwas auf, „allzu viel Sonne geht sich aber nicht aus“, erklären die Meteorologen von Geoshpere Austria. Vor allem am Nachmittag kommt es in Unterkärnten zu einigen Regen- oder Graupelschauern. Schnee fällt aber nur noch bis auf rund 1.300 Meter Seehöhe. Die Höchstwerte erreichen maximal 8 bis 12 Grad.