Wow! Kärntner Footballer erhält Platz in NFL Academy

Die NFL Academy ist eine Initiative der NFL, um europäischen Footballtalenten eine Möglichkeit zu geben ihre Fähigkeiten zu entwickeln und in weiterer Folge einen Platz an Top Colleges in Amerika zu bekommen. Vor 2 Jahren fing Felician mit Football bei den Carinthian Lions an und seit letztem Jahr trainiert er auch beim österreichischen U20 Nationalteam mit. “Als er das erste Mal zum Training kam sah man gleich sein Talent aufblitzen. Für mich ist er einer der größten Nachwuchstalente in Europa.” so Nachwuchsleiter Benjamin Schmied.

©Dirk Weissensel ©Dirk Weissensel ©Benjamin Schmied

Von Kärnten nach Loughborough

Für Feli, wie er im Team genannt wird, geht es im August nach Loughborough in die NFL Academy, welche ihre Spiele im Tottenham Stadion spielt. “Ich bin extrem motiviert und bereit, mich von meiner besten Seite zu zeigen und jeden Tag dazu zu lernen.” so Feli, für den die Academy ein weiterer Schritt zu seinem Ziel, an einem Elite College in Amerika zu spielen, ist. Die Academy bietet ihm jetzt eine der modernsten Sport-Facilities in Europa und er wird da auch von ehemaligen NFL Spielern trainiert. “Ich möchte mich auch nochmal bei meinen Eltern, den Lions und jedem Einzelnen, der mir auf meinem bisherigen Weg geholfen hat, bedanken.“