Kärntner Abgeordnete sprachen sich gegen Labor-Fleisch aus

Ein klares Zeichen gegen künstlich gezüchtete Lebensmittel fiel am Dienstag im Agrarausschuss. „Die Mitglieder haben einstimmig beschlossen, dass Laborfleisch nicht in Umlauf gebracht werden darf“, erklärte Ausschuss-Obfrau Stefanie Ofner (ÖVP). „Das ist ein erster wichtiger Schritt“, begrüßt Ofner den Beschluss. „Die Abgeordneten haben sich unmissverständlich für echte, regionale Lebensmittel ausgesprochen.“ Nach dem einstimmigen Beschluss in der Ausschusssitzung hofft die ÖVP-Landwirtschaftssprecherin auch bei der Landtagssitzung am nächsten Donnerstag auf ein starkes Votum aller Kärntner Abgeordneten gegen Laborfleisch.

Ofner: „Vorrang für echte, regionale Lebensmittel„

„Wir kennen die Folgen von Laborfleisch nicht – weder für die Gesundheit der Konsumenten, noch für die Kärntner Landwirtschaft“, begründet Ofner weiter. „Es wäre unverantwortlich, dieses künstliche Produkt einfach auf dem Markt zu bringen.“ Deshalb sei auch die Abschätzung der Folgen ein wesentlicher Teil der Forderung des Agrarausschusses. „Wir müssen wissen, welche Auswirkungen es hat, wenn Laborfleisch auf die Teller kommt“, so Ofner weiter. Ebenso gelte das für Umweltfolgen gleichermaßen, für die landwirtschaftliche Wertschöpfung und die Kulturlandschaft, welche von Bauern gepflegt wird. Ofner: „Wir müssen alles daran setzen, die Existenzgrundlage unserer Landwirte zu erhalten.“

FPÖ: „Wollen kein Schnitzel aus dem 3D-Drucker“

In dieselbe Kerbe schlagen auch FPÖ-Chef Erwin Angerer und der freiheitliche Landwirtschaftssprecher Dietmar Rauter: „Es freut uns, dass unser Antrag einstimmig beschlossen wurde. Damit setzt der Landtag ein wichtiges Zeichen und steht geschlossen hinter der Forderung, dass die Herstellung, der Verkauf und die Vermarktung von Laborfleisch in Österreich gesetzlich verboten werden soll. Dieses Totalverbot ist notwendig, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, die Existenz unserer heimischen Bauern zu sichern und die Abhängigkeit von internationalen Großkonzernen zu vermeiden.“ Auch eine dementsprechende Petition wurde – wie berichtet – von den Freiheitlichen ins Leben gerufen.