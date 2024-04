Deshalb werden heute am Südtirolerplatz Äpfel verteilt

Veröffentlicht am 17. April 2024, 09:36 / ©Holding Graz/Höller

Die Verteilaktion findet bei einem eigens gestalteten Wartehäuschen am Südtirolerplatz statt. „Heute (17. April) noch bis 12 Uhr verteilen wir am Südtirolerplatz gesunde Äpfel, kompostierbare Bioabfallsackerl sowie Flyer“, teilt die Holding Graz mit. Am 24. April ist dann eine erneute Aktion geplant. Zwischen 14 und 19 Uhr gibt es dann Samenpapier und kompostierbare Bioabfallsackerl vor Ort. Mehr Details zu Kampagne findest du hier.