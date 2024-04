Plötzlicher Wintereinbruch sorgte für etliche Feuerwehr-Einsätze

Veröffentlicht am 17. April 2024, 09:43 / ©5 Minuten

1.120 Kräfte von 92 Freiwilligen Feuerwehren standen aufgrund des Schneetreibens am Dienstag im Einsatz. In Summe rückten sie 160 Mal aus. „106 Mal aufgrund der direkten Wetterauswirkungen und 25 Mal zu Verkehrsunfällen und Fahrzeugsicherungen“, erklärt Hauptbrandinspektor Hans-Jörg Rossbacher, Sachgebietsleiter der Landesalarm und Warnzentrale (LAWZ) in Kärnten.

Umgestürzte Bäume und Verkehrsunfälle

Der teilweise schwere Schnee brachte zahlreiche Bäume zu Fall, wodurch Gemeinde-, Landes und Bundesstraßen zum Teil gänzlich blockiert waren. Auch führten die winterlichen Fahrverhältnisse über den Tag verteilt zu 25 Verkehrsunfällen – 5 Minuten berichtete. „Dabei wurden mehrere Personen verletzt, bzw. auch in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt“, führt Rossbacher aus. Zur Befreiung und Bergung standen 24 Feuerwehren mit Rettungsdienst, Polizei und Kräften der ASFINAG sowie Straßenmeistereien im Einsatz. Der Einsatzschwerpunkt lag in Mittelkärnten.