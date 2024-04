Kaffee Outlet in Fürnitz schlitterte in die Pleite

Veröffentlicht am 17. April 2024, 09:55 / ©5 Minuten

Über Gläubigerantrag wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren über die „PH Point Handels GmbH“ in Fürnitz eröffnet. Betrieben wurde ein Shop, in welchem Lebensmittel und Waren aller Art erhältlich waren. Weder dem Alpenländischen Kreditorenverband noch dem Kreditschutzverband von 1870 liegen aktuell Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Walter Dorn bestellt. Forderungen können ab sofort und bis zum 13. Mai 2024 eingereicht werden.