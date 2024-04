Auch heuer: Traditionelles Maibaum-Aufstellen in Wolfsberg

Jedes Jahr wird in Wolfsberg rund um den 30. April traditionell der Maibaum aufgestellt. Auch heuer lädt die Stadtgemeinde wieder zu den schönen Brauchtums-Veranstaltungen. Eine findet bereits am 26. April, um 18 Uhr am Vorplatz vor dem Haus der Musik in St. Stefan statt. Am 30. April folgen jene am Parkplatz Huth-Park und am Festplatz St. Margarethen. Zu guter Letzt wird der Baum am Dorfplatz in St. Michael aufgestellt. An den Feiern wirken die örtlichen Vereine, Kindergärten und die Schuljugend mit. Der Bürgermeister bittet die Hausbesitzer zudem, ihre Häuser zu beflaggen.

©Stadtgemeinde Wolfsberg