Neues Service unterstützt Unternehmen bei der Standortsuche

Welchen Standort wähle ich für meinen Betrieb? Wie viele Kunden kommen tatsächlich am Geschäft vorbei? Zu welchen Tageszeiten ist die Frequenz am höchsten, wann am niedrigsten? Antworten auf diese Fragen bietet ab sofort ein kostenloses Service für Mitglieder der WKO Steiermark: Auf Basis von mobilfunkbasierten Mobilitätsdaten und weiteren standortrelevanten Faktoren, wie Unternehmensdichte und regionaler Kaufkraft, wird der potenzielle Standort einer genauen Prüfung unterzogen – und mit Hilfe von Experten der WKO Steiermark analysiert. „Damit haben wir ein sinnvolles Service ins Leben gerufen, um Unternehmer bei diversen Standortfragen zu unterstützen“, betont WKO-Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.

Entscheidungshilfe bei der Standortsuche

Konkret bietet das Service Informationen über das Verkehrsaufkommen bzw. menschlichen Bewegungsströme im Umfeld des Standortes, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer am Standort bzw. in der Gemeinde und relevante Kennzahlen. „All diese Informationen tragen maßgeblich dazu bei, die Vor- und Nachteile des Standortes abzuwägen bzw. eine Risikoeinschätzung vornehmen zu können. Damit bietet dieses Service eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Standortanalyse“, so der für Unternehmerservice und Regionen zuständige Bereichsleiter Jakob Taibinger. Das Angebot kann ab sofort in Anspruch genommen werden: Für eine individuelle Standortabfrage können Unternehmer einen Beratungstermin in der jeweiligen Regionalstelle der WKO unter der Service-Nummer 0316/601-601 vereinbaren.

