Alicante, London und Palma: Ryanair peilt beliebte Urlaubsziele an

Veröffentlicht am 17. April 2024, 10:45 / ©5 Minuten

„Ryanair freut sich, den Beginn des Klagenfurter Sommerflugplans mit 14 wöchentlichen Flügen zu den drei spannenden Destinationen, Alicante, London und Palma bekannt zu geben“, startet Andreas Gruber von Ryanair die Pressekonferenz am Klagenfurter Flughafen. In diesem Sommer soll das Verkehrsaufkommen von Ryanair in Österreich um 15 Prozent auf sieben Millionen Passagiere steigen.

Zusammenarbeit mit Ryanair wird verstärkt

Das freut auch Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt: „Neben den zehn wöchentlichen Verbindungen von und zu den Stranddestinationen von Palma de Mallorca und Alicante, gibt es auch das allseits beliebte Städtereiseziel London mit vier wöchentlichen Flügen in beide Richtungen. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Ryanair zu verstärken und sind zuversichtlich, dass in naher Zukunft noch mehr interessante Destinationen direkt ab dem Flughafen Klagenfurt angeboten werden.“ Auch zum Winterflugplan laufen bereits erste Abstimmungen. „Da wird es dann in zirka zwei Monaten wieder Neuigkeiten von uns geben“, verrät Gruber abschließend.

©5 Minuten Am Foto: Andreas Gruber von Ryanair und Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt (v.l.)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2024 um 11:10 Uhr aktualisiert