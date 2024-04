Neue Bar & Shops: Große Umbaupläne beim Mountain Resort Feuerberg

Am Foto: Emanuel und Erwin Berger (v.l.)

Veröffentlicht am 17. April 2024, 11:26 / ©Mountain Resort Feuerberg

Ab Ende Mai soll das Mountain Resort Feuerberg in neuem Glanz erstrahlen. Geplant sind Umbauarbeiten an der Rezeption sowie ein Erlebniszentrum, eine neue Bar, kleine Shops und ein Wintergarten. „Seit der Eröffnung im Jahr 2007 haben wir regelmäßig und viel investiert, außer im Covid-Jahr. Ständige Verbesserung und Weiterentwicklung sind signifikante Bestandteile unserer Identität. Heuer investieren wir in das Herz des Hauses, geben dem Feuerberg ein neues Zentrum“, erläutert Geschäftsführer Emanuel Berger.

Drei Millionen Euro werden investiert

Auch der Restaurantbereich wird etwas erweitert, die beliebte Terrasse bekommt mit Feuerschale und Panoramabalkon ebenfalls einen neuen Schliff. „Wir investieren mehr als 3 Millionen Euro“, so Berger weiter. Wie sooft habe man sich ein mutiges Bauvorhaben gefasst. „Der Bauzeitplan ist ambitioniert. Doch sind wir voller Vertrauen, sind uns sicher, dass alles gut klappen wird, denn wir bauen – auf und mit – einem eingespielten Team aus Architekten und Bauplanern“, betont Berger abschließend.