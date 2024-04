Diebes-Duo (15 und 19) plante Raubüberfall: Ermittler schlugen Alarm

Raubermittler des Landeskrimianalamtes Steiermark erhielten Anfang April 2024 einen vertraulichen Hinweis, welcher zu den beiden Verdächtigen führte. Demnach soll sogar vom Kauf einer Faustfeuerwaffe als Tatwaffe zur Verübung des Überfalls konkret ermittelt worden sein.

Fahndungs- und Überwachungsmaßnahmen

In enger Zusammenarbeit mit weiteren Polizeidienststellen führten die Ermittler umfangreiche Überwachungsmaßnahmen an möglich gefährdeten Objekten durch. Zeitglich führten die Kriminalisten ihre intensiven Ermittlungen zum Tatverdacht fort. Die in Graz wohnhafte Jugendliche befand sich zwischen Februar und März 2024 wegen einer absichtlich schweren Körperverletzung in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft. Nach ihrer Freilassung dürfte sie den 19-jährigen in Graz wohnhaften Türken zum geplanten Raub angestiftet haben.

Hausdurchsuchung

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Hausdurchsuchung an den Wohn- und Aufenthaltsorten der beiden Verdächtigen an. Eine Faustfeuerwaffe wurde dabei nicht vorgefunden. Die beiden Verdächtigen waren bei ihren Vernehmungen teilgeständig. Der 19 -Jährige zeigte sich zum geplanten Kauf einer Faustfeuerwaffe geständig. Auch zu einem geplanten Einbruch in ein Geschäftsobjekt in Lieboch, welchen er gemeinsam mit der 15 -Jährigen geplant hätte, zeigte sich der Türke geständig. Einen Raubüberfall in dieses Objekt hätte er dort aber nicht durchgeführt.

Einbruch in Gratwein

Außerdem gestand der Verdächtige einen finalisierten Einbruchsdiebstahl in Gratwein Ende März 2023. Damals stahlen unbekannte Täter Armbanduhren im Wert von mehreren tausend Euro. Die 15-Jährige zeigte sich bei ihrer Vernehmung weniger gesprächsbereit. Laut ihren eigenen Angaben hätte sie weder einen Einbruch noch einen Raub in Lieboch geplant. Das Ganze sei alles nur aus Spaß gedacht gewesen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Anzeige auf freien Fuß an.