Badesaison startet: Klagenfurts Strandbäder öffnen am 27. April

Veröffentlicht am 17. April 2024, 12:17 / ©Helge Bauer

In zehn Tagen gehen die Türen der Klagenfurter Strandbäder wieder auf! Alle Arbeiten konnten zeitgerecht abgeschlossen werden, darüber hinaus wurden Bäume neu gepflanzt und Wiesen teilweise frisch eingesät. „So früh wie nie zuvor eröffnen unsere Bäder – das Klagenfurter Strandbad und Loretto – heuer die Badesaison. Wir freuen uns auf einen wunderschönen Sommer“, betont Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Was die jungen Besucher des Strandbades besonders freuen wird: Im südlichen Bereich entstand ein neuer Kinderspielplatz mit Sandspielgeräten, Rutsche, Schaukelfischen und noch einigem mehr. Auch die Uferverbauung im Loretto erstrahlt in neuem Glanz.

Kassen im Strandbad ab 22. April geöffnet

Ergänzend zum Service-Center und der Onlineverlängerung sperren die Strandbadkassen heuer erstmals schon ab 22. April auf. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können die Kunden ihre Saisonkarten und Mietobjekte verlängern bzw. bezahlen. Neu sind heuer auch die Ticketautomaten im Strandbad Loretto. Für einen bequemen und raschen Eintritt in die Klagenfurter Strandbäder erwartet die Gäste zudem ein erweitertes Online-Ticketangebot mit vergünstigten Tarifen. Der reguläre Preis für eine Tageskarte Erwachsen beträgt heuer 6,50 Euro (online 6,20 Euro) bzw. eine Saisonkarte für Erwachsene kostet 82,50 Euro (online 79,20 Euro). Zudem werden Nachmittags-, Stunden- und Abendkarten angeboten.

Klagenfurter Strandbad feiert heuer 100. Geburtstag

„Das Klagenfurter Strandbad ist ein herrlicher Platz, um den Feierabend oder das sonnige Wochenende mit der Familie oder Freunden zu verbringen“, so Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ). Ganz oben auf der Aktivitätenliste des Jahres 2024 stehen die Feiern zum 100-Jahr-Jubiläum. „Die Festveranstaltung findet am Samstag, 25. Mai, ab 10 Uhr bei freiem Eintritt und einem Rahmenprogramm für Jung und Alt statt. Alle Freundinnen und Freunde des Strandbades sind zum Mitfeiern herzlich eingeladen“, betont STW-Vorstand Erwin Smole. Im Laufe des Sommers sind weitere Geburtstagsüberraschungen geplant.