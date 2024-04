Historische Markthalle am Eggenberger Hofbauerplatz wird neu gebaut

„Ich stehe seit 51 Jahren hier am Markt und kann mich noch erinnern, wie das Dach gebaut wurde. Das war eine lange Baustelle, aber die anderen Standler in Graz beneiden uns darum. Wird da jetzt endlich mal was gemacht?“, fragt eine Standbetreiberin Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bei einem Lokalaugenschein am Eggenberger Hofbauermarkt. Die Antwort lautet Ja. In enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt wird nun die Neuerrichtung der denkmalgeschützten Markthalle am Eggenberger Hofbauerplatz auf den Weg gebracht. Die Stahlbetonkonstruktion ist sichtbar in die Jahre gekommen und befindet sich in einem desolaten Zustand. Indem man erstmals neue Wege des Denkmalschutzes beschreitet, kann die schützenswerte Architektur aus den 70er Jahren trotz Neubaus komplett erhalten bleiben. Mit einer semitransparenten Photovoltaik-Anlage am Dach kehrt auch neue Energie auf dem Marktplatz ein.

Factsheet zur Neuerrichtung Einreich- und Ausführungsplanung 2024

Umsetzungsbeginn 2025

Abbruch und Neuerrichtung der Markthalle inkl. Wasser- und Elektroinstallationen

Sanierung der Platzoberfläche und der Baumstandorte

Semitransparente Photovoltaik-Module am Dach gewährleisten die Energieversorgung für den Marktbetrieb

Öffentliche WC-Anlage / Abstellraum für Marktmöbel / Sanierung Marktbüro

Kosten: Knapp 4 Mio. Euro

Schützenswertes Wahrzeichen in Eggenberg

Die 1972 von Franz Forstlicher geplante Markthalle stellt eine in Graz einzigartige öffentliche Platzsituation dar. Der Hofbauermarkt mitseiner Stahlbetonkonstruktion ist der einzige komplett überdachte Marktplatz in Graz. Die Konstruktion, die für viele Eggenberger längst zu einem Identifikationsmerkmal geworden ist, lässt sich dem Brutalismus, einer architektonischen Strömung zwischen etwa 1960 und dem Anfang der 1980er Jahre, zuordnen. Die nun geplante Neuerrichtung ist ein Vorzeigeprojekt für zeitgemäßen Denkmalschutz.

Die Geschichte des Hofbauerplatzes

Den Namen erhielt der Platz von Leopold Hofbauer, geistlicher Rat und Stadtpfarrer von St. Andrä. Im 19. Jahrhundert war die Pfarre St. Andrä nämlich noch für Eggenberg zuständig. Leopold Hofbauer wurde 1832 in Wien geboren und starb 1908 in Graz. Er gründete 1882 das Kinderasyl Leopoldinum. 1883 entstand in Verbindung mit diesem Heim eine Privatmädchenschule. Daraus entwickelte sich in mehreren Phasen die Schule in der Algersdorfer Straße. Pfarrer Hofbauer hatte auch große Verdienste um den Bau der Vinzenzkirche.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2024 um 12:56 Uhr aktualisiert