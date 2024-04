Kreatives Konzept: „Familie K.“ lotst bald Touristen durch Klagenfurt

Unter der Leitung von Ulli Sturm hat die Kulturstrategiegruppe die Empfehlung für ein Kulturleitsystem abgegeben. In der Folge wurde ein künstlerischer Wettbewerb ausgeschrieben, um die bestmögliche Lösung für das innerstädtisches Wegweisersystem zu erhalten. Daraus ging der Klagenfurter Künstler und Architekt Hanno Kautz als Gewinner hervor.

„Familie K“ überzeugte die Fachjury

Gemeinsam mit Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) und Kulturabteilungsleiter Alexander Gerdanovits hat Kautz das Projekt am Mittwochvormittag präsentiert. „Ich bin sehr beeindruckt über die ästhetisch-kreativen und innovativen Wegweiser von Hanno Kautz, die Touristen, aber auch die Bevölkerung auf das vielseitige Kulturangebot in der Stadt aufmerksam machen“, so Petritz. Der Künstler hat mit seiner „Familie K“ die Fachjury überzeugt. Für ihn steht das „K“ wie Kunst, Kultur, Klagenfurt, Kärnten, Kommunikation etc. im Zentrum des Projektes. Zudem sei der Buchstabe „K“, der aus einem vertikalen Balken und einem Pfeil besteht, auch grafisch optimal als Wegweiser geeignet. Die „Familie K“ wird aus feststehenden Installationen, aus mobilen Wegweisern und bei Gebäuden ohne Vorplatz an der Wand angebracht werden können, bestehen.

Jetzt geht es in die Detailplanung

Nach dem Beschluss in der jüngst vergangenen Sitzung des Klagenfurter Stadtsenates geht es nun in die Detailplanung. Bereits kommendes Jahr soll die „Familie K“ dann bei Kultureinrichtungen, wie der Stadtgalerie, dem Stadttheater oder dem Lendhafen angebracht werden. Das System ist aus Edelstahl und wird mit integrierten LED-Lichtleisten versehen sein.