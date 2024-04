Glücksworkshops für Kinder sollen ausgeweitet werden

Am Foto: Josef Haller, LAG-Managerin Melanie Köfeler und LHStv. Martin Gruber (v.l.)

Am Foto: Josef Haller, LAG-Managerin Melanie Köfeler und LHStv. Martin Gruber (v.l.)

Veröffentlicht am 17. April 2024, 13:32 / ©Büro LHStv. Gruber

An ausgewählten Schulen im Bezirk Villach-Land wurden die Glücksworkshops bereits gut angenommen. Darum sollen sie nun auf die ganze Region ausgeweitet werden. 16 Gemeinden nehmen bereits an dem Projekt „ICH und WIR – GLÜCKskinder“ teil, das insbesondere auf die positive Bewusstseinsbildung junger Menschen abzielt. Dabei geht es in erster Linie darum, Kindern und Jugendlichen das richtige Werkzeug mitzugeben, damit sie unter anderem mit Konflikten besser umgehen können. Im Rahmen der Workshops lernen sie außerdem auf spielerische Weise, sich selbst zu motivieren, mit Ängsten umzugehen und sich selbst zu beruhigen.

LEADER-Förderung für das Projekt

„Kinder sind unsere Zukunft. Daher ist es wichtig, ihnen so früh wie möglich Wege aufzuzeigen, wie man schwierige Situationen meistern kann“, betont auch LHStv. Martin Gruber (ÖVP). Als zuständiger Orts- und Regionalentwicklungsreferent überreichte er kürzlich die Förderzusage an Josef Haller von der „Stadt-Umland Regionalkooperation Villach“. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 77.000 Euro. Die Höhe der LEADER-Förderung für das Projekt – das bis Juli 2026 läuft – beträgt 61.600 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2024 um 13:34 Uhr aktualisiert