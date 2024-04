Kärntner Polizei ging Dealer (22) ins Netz

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 17. April 2024, 13:48 / ©BMI/Gerd PACHAUER

Der Festnahme am 15. April 2024 gingen monatelange Ermittlungen der Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommandos St. Veit an der Glan voraus. Der 22-jährige Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan steht unter Verdacht, seit 2022 zumindest fünf Kilogramm Cannabis und 70 Gramm Kokain gewinnbringend weiterverkauft zu haben.

Hausdurchsuchung

„Bei einer Hausdurchsuchung konnten kleinere Mengen Cannabiskraut und szenetypische Gegenstände vorgefunden und sichergestellt werden“, teilt die Polizei mit. Der Mann ist geständig und wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.