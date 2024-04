Kärntner wollte groß investieren – jetzt sind zehntausende Euro weg

Veröffentlicht am 17. April 2024, 13:58 / ©Pexels / Andrea Piacquadio

Mehrfach investierte ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt zwischen Oktober 2023 und März 2024 über eine Onlineplattform in Kryptowährungen. „Über einen Messenger-Dienst wurde er von einem bislang unbekannten Täter dazu verleitet, mehrere Gelder an die Krypto-Exchange-Wallet zu überweisen“, so die Polizei. Versprochen wurde dem Mann ein erheblicher Gewinn. Es kam jedoch anders. Denn im März brach der Kontakt plötzlich ab. Ihm entstand stattdessen ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.