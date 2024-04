Neuer Hubschrauber-Landeplatz am LKH Weiz offiziell eröffnet

Damit können in Kürze wieder alle Ambulanz- und Rettungsflüge unmittelbar neben dem oststeirischen Spital landen. In den vergangenen vier Jahren war das aufgrund von Bauarbeiten rund um die neue Weizer Ortsdurch-fahrt nur auf dem ca. einen Kilometer entfernten Sportplatz in Krottendorf möglich gewesen. Die Patienten mussten von dort aus mit der Rettung ins LKH Weiz gebracht werden.

©LKH-Univ. Klinikum Graz/René Strasser Bild v. li.: Primar Dr. Stefan Pötz, Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl, KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark, Ärztlicher Direktor Ass.Prof. Dr. Wolfgang Köle, Betriebsdirektor Mag. Gebhard Falzberger, Pflegedirektorin Mag. Gabriele Möstl, KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA und Direktor Ing. Mag. Thomas Hofer, KAGes Direktion Technik und IT

„Im Notfall zählt jede Sekunde“

„Dass die Flugrettung nun direkt neben dem Haus landen kann, bringt also wertvolle Minuten für die Patientenversorgung. Es sind Minuten, die lebensrettend sein können. Ich freue mich daher wirklich sehr, dass die Revitalisierung des Platzes gelungen ist und bedanke mich ganz herzlich bei all jenen, die das möglich gemacht haben“, betonte KAGes-Vorstandsvorsitzender, Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h. c. Gerhard Stark, in seiner Ansprache. Grundsätzlich rechnet man pro Monat mit bis zu zwei Landungen auf dem neuen Heliport des Spitals, das seit 1. Jänner 2024 im Verbund mit dem Uniklinikum Graz geführt wird. „Im Notfall zählt jede Sekunde – als ehemaliger Notarzt weiß ich das aus eigener Erfahrung. Ein moderner Heliport wie dieser am LKH Weiz ist daher für die notfallmedizinische Versorgung der Patienten in der Region unerlässlich. Zugleich hebt er das Sicherheitsgefühl der Menschen im gesamten Einzugsgebiet, in dem gut 94.000 Menschen leben. Auch ich darf mich daher ganz herzlich bei allen bedanken, die an dem Projekt so tatkräftig mitgearbeitet haben“, erklärte zudem Dr. Karlheinz Kornhäusl, steirischer Landesrat für Gesundheit, Pflege und Sport.