WAC verlängert Vertrag mit Torhüter

„Wir freuen uns, dass wir mit Lukas Gütlbauer einen hochtalentierten jungen österreichischen Torhüter langfristig an den Verein binden konnten. Er hat eine sehr professionelle Einstellung sowie klare Ziele und wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen“, erklärt WAC-Cheftrainer Manfred Schmid zur Verlängerung. Der gebürtige Oberösterreicher kam im Sommer 2022 von der SV Ried – wo er die gesamte Akademie durchlief – ins Lavanttal und stand seitdem in zehn Spielen für die Wölfe zwischen den Pfosten. Der ehemalige U21-Teamspieler kam in den letzten beiden Spielzeiten vor allem im UNIQA ÖFB Cup zum Einsatz und konnte dort mehrmals seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.

„Freue mich auf drei weitere Jahre im Lavanttal“

In den vergangenen Wochen hütete die Nummer 32 auch erstmals in der Bundesliga das Tor der Wölfe. Gütlbauer: „Ich möchte mich beim Verein für das Vertrauen in mich bedanken und freue mich auf drei weitere Jahre im Lavanttal. Ich fühle mich in Wolfsberg sehr wohl und möchte mit den Wölfen in den kommenden Jahren neue Erfolgsgeschichten schreiben.“