Verkehrsunfall im Kreisverkehr: 15-Jährige verletzt

Ein 15-jähriges Mädchen lenkte ihr Moped auf der B95 Turracher Straße in den Kreisverkehr von Tigring kommend in Richtung Moosburg. Zeitgleich lenkte ein 56-jähriger Mann seinen PKW aus Feldkirchen kommend in Richtung Moosburg. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah laut eigenen Angaben die bereits im Kreisverkehr befindliche 15-Jährige.

15-Jährige kam zu Sturz

Die Mopedlenkerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam aus Eigenem zu Sturz. Der 56-Jährige blieb sofort stehen und verständigte die Einsatzkräfte. Die 15-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und benötigte keine ärztliche Versorgung im Klinikum Klagenfurt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ.